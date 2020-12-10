بدء تركيب قطع موفرة بدور العبادة لترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد طه
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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر أعمال المرحله الاولي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد والكنائس لترشيد استهلاك مياه الشرب.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر ان تنفيذ هذه المبادرة جاء لتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثه وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حيث تعمل هذه القطع علي توفير 50 % من المياه المستهلكه بالأماكن المستهدفه.

واضاف عيسي ان أعمال تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة " المساجد الأهلية والكنائس " تتم وفقًا لآلية وخطة زمنية محددة ومن خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من ديوان عام المحافظة والوحدات المحليه للمدن والشركة وذلك لسرعة الانتهاء من تركيب القطع مع تحديد مسئولى الصيانة الدورية لها بكل مدينة لضمان الحفاظ علي عليها وعدم اهدار مياه الشرب.

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