موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الأولى من نوعها عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، بعدما نجح في حسم اللقب قبل انتهاء المسابقة بسبع جولات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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