طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:29 م
علي نبوي
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اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.
ويواجه الأهلي ضيفه مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وبات طاهر محمد طاهر الأقرب لخلافة النيجيري جونيور أجاي في مباراة المقاصة والذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة في كاحل القدم.
وعلى الرغم من اقتراب طاهر من خلافة أجاي أمام مصر المقاصة إلا أن موسيماني لم يحسم الأمر بشكل نهائي، في ظل وجود محمود عبد المنعم "كهربا" والذي سجل هدفًا في مباراة الأهلي الماضية أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر.