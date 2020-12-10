طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويواجه الأهلي ضيفه مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبات طاهر محمد طاهر الأقرب لخلافة النيجيري جونيور أجاي في مباراة المقاصة والذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة في كاحل القدم.

وعلى الرغم من اقتراب طاهر من خلافة أجاي أمام مصر المقاصة إلا أن موسيماني لم يحسم الأمر بشكل نهائي، في ظل وجود محمود عبد المنعم "كهربا" والذي سجل هدفًا في مباراة الأهلي الماضية أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر.



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