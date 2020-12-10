بسبب حزنه على وفاة زوجته.. دفن جثة سائق انتحر شنقا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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صرحت نيابة حوادث حلوان الكلية بدفن جثة سائق انتحر شنقًا داخل مسكنه بمدينة حلوان، وتسليم الجثة لذوية وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.


تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده العثور على سائق مشنوقا داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة "محمود حسين اللاهوني" الشهير بـ"رجوله" سائق ميكروباص، في العقد الثالث من العمر، معلق في سقف غرفته، ويرتدي كامل ملابسه.
وكشفت تحريات المباحث أن المتوفي دخل في حالة نفسية بسبب حزنه على وفاة زوجته منذ شهر، دفعته للتخلص من حياته،


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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