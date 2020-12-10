المواجهات المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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نجح فريق ريال مدريد الإسباني في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر مجموعته الثاني في دور المجموعات من البطولة ذاتها برصيد 10 نقاط.

ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد، أحد هؤلاء الفرق في دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، "لايبزيج الألماني، اتالانتا الإيطالي، بورتو البرتغالي، لاتسيو الإيطالي".

واختتم ريال مدريد مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، بالفوز أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، بهدفين نظيفين.

ومن المقرر سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية.

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