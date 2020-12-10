قتلى وجرحى بانفجار في ولاية وست فرجينيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة ثلاثة في انفجار وحريق بمصنع للكيمياويات في مدينة بيل بولاية وست فرجينيا الأمريكية.

وأصدرت شركة كيميورز، بيانًا قالت فيه إن الحادث وقع بعد العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) في مصنع مستأجر تابع لشركة أوبتيما كيميكالز في موقع تملكه كيميورز في بيل.

وقد أصدر مسؤولون محليون في مدينة بيل، بعد الحادث أمرًا للسكان في نطاق 3.2 كيلومتر حول المصنع بالبقاء في منازلهم، لكنهم ألغوا الأمر بعد بضع ساعات.

وكان كينت كاربر، مفوض مقاطعة كاناه، قال لمحطتي دبليو.سي.إتش.إس ودبليو.في.إيه.إتش المحليتين إن المسؤولين يعتقدون أن مبيض الكلور الجاف والميثانول هما المادتان المسؤولتان عن حدوث الانفجار.

ونقلت وكالة رويترز، عن مكتب كاربر: "لم تحدد مقاطعة كاناه سبب الانفجار. ستحدد وكالات أخرى السبب، والأمر منوط بها وبالشركة لإعلان هذه المعلومة".