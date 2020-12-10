وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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توجه الدكتور محمد مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية والتموين على محور المحمودية، والمكتب التمويني والمخبز في مدينة بشائر الخير 2، ضمن جولاته اليوم الخميس في المراكز التموينية في محافظة الإسكندرية.
وبدأ أول جولاته بتفقد شركة النشا والخميرة بمنطقة أبو سليمان، لتفقد السلع التموينية، واستقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك قبل بدء جولته بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتفقد العديد من الأنشطة التموينية وافتتاح أنشطة تموينية جديدة بالإسكندرية، بحضور المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية
وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية
وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية
وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية
وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية
وزير التموين يتفقد مخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية بالإسكندرية

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