الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس 10 ديسمبر بجميع المحافظات

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:





خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) . شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد . نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي برائي . سيوة )



