رئيس "صناعة النواب": العفو الرئاسي أكبر دليل على التطورات في ملف حقوق الإنسان

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قِبل الدولة الرسمية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبالتعاون مع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتوفير كافة حقوق الإنسان لدي المواطنين بمختلف الفئات العمرية والطبقات، مؤكدًا على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر تهميش وأهدار كافة الحقوق على مدار السنوات الماضية، ولكن أختلف الوضع تمامًا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد ووضع على عاتقة ملف حقوق الإنسان.





وأكد "عامر" في بيان له، اليوم الخميس، على أن الرئيس استطاع أن يرد على مزاعم بعض التقارير المشبوهة حول الأوضاع في مصر، من خلال المؤتمر الصحفي المُشترك بين الرئيس ونظيرة الفرنسي، خلال الأيام الماضية، مُشيرًا إلى أن الهدف من وراء هذه الإدعاءات والشائعات والأكاذيب ماهو إلا تشوية صورة مصر فقط، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، نظرًا لتكاتف جموع الشعب المصري حول الدولة وقيادتها السياسية.





وأشار رئيس صناعة النواب، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الإفراج عن الكثير من السجناء بموجب عفو رئاسى ولازال مُستمر حتى هذه اللحظة وهذا أكبر دليل على التطورات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ويأتى في إطار حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن إلتزام كافة السجون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا.بالشهادات المنظمات الدولية