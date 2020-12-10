موعد مباراة ليفربول المقبلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل نادي ليفربول ضيفا الأسبوع المقبل على نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الأنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 11 جولة رفقة نادي توتنهام هوتسبير.

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