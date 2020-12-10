وزير التموين يتفقد شركة النشا والخميرة في الإسكندرية

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تفقد اليوم الخميس الدكتور محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركة النشا والخميرة بمنطقة أبو سليمان فى أولى جولاته بمحافظة الإسكندرية لتفقد السلع التموينية، واستقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك قبل بدء جولته بالإسكندرية.



ومن المقرر أن يتفقد العديد من الأنشطة التموينية وافتتاح أنشطة تموينية جديدة بالإسكندرية، بحضور المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

