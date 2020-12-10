ضبط 18 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهول المصدر بالقليوبية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحلات بيع المنتجات، اليوم الخميس، كميات من الدقيق والسكر وزيت الطعام المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 18 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهول المصدر، معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش لتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وجرى ضبط محل بدال تمويني وبحوزته 1.5 طن سكر تمويني مدعم، و624 عبوة زيت تمويني مدعم، وجمعهما للإتجار بها بالسوق السوداء، حيث قدرت ثمنها بنحو 22.734 جنيه.

كما تمكنت الحمله من ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص، عثر به على 18 ألف قطعة حذاء خفيف مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة "منتج نهائي"، و2000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات التجارية، ومستلزمات إنتاج، و2 ماكينة حقن، وكبس "أدوات إنتاج"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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