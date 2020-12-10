الأهلي يقترح تقديم موعد فتح فترة القيد المقبلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تقديم موعد فتح فترة القيد المقبلة في شهر يناير بدلا من شهر فبراير.

حيث أوضحت تقارير صحفية أن إدارة القلعة الحمراء، تمارس ضغوطاتها على اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، من أجل فتح باب القيد في شهر يناير المقبل.

ويريد الأهلي تطبيق هذه الخطوة من أجل تدعيم خط هجومه قبل استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويجري النادي الأهلي محاولاته مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة، للمطالبة بفتح باب القيد في شهر يناير، لتتمكن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، من ضم صفقات جديدة لتدعمها خلال مشوراها في المسابقات.

جدير بالذكر أن الأهلي دعم صفوفه في انتقالات الصيف بالحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، وأحمد رمضان بيكهام.



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