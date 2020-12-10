وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضع خطة متكاملة الجوانب شاملة آليات التنفيذ والجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع تطوير طريقة التفكير العلمي للنشء والشباب في ضوء محور تنمية المهارات المُدرج ضمن استراتيجية الوزارة؛ تمهيدًا لتطبيقه داخل مراكز الشباب، ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة،اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى سيد مدير مركز البحوث بكلية الهندسة بأكاديمية طيبة، ومدير مشروع تطوير البلدان الإفريقية، بحضور عدد من مسئولي الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة في مقدمتهم عزة الدرى وكيل الوزارة رئيس الإدارة.

طرح الاجتماع مجموعة من الأفكار والمبادرات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية منها إقامة ورش عمل للطلائع؛ للتدريب على العلوم المتقدمة في مجال هندسة الفضاء وأساسياته، وتنفيذ برنامج متخصص في برمجة الألعاب للنشء والشباب، وتطبيق مقترح مشروع الحضانات الابتكارية، والمدارس الإبداعية للكشف عن المواهب من الطلائع.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بالبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي المتعلق بأساسيات هندسة الفضاء بمشاركة مجموعات من الطلائع "أون لاين"، وإدراج مقترح برنامج "المدارس الإبداعية" ضمن برنامج معسكرات اليوم الواحد التي تنفذها الوزارة، لافتًا إلى الاستفادة من خبرات مدير مركز البحوث الهندسية في مجال أندية العلوم والابتكار خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي سعي الوزارة نحو تنمية مهارات النشء والشباب من خلال سلسلة من البرامج والمشروعات المتخصصة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية في إطار من التكامل بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى تبني الوزارة لجميع الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تنمية المجتمع، وبما تعود بالنفع على النشء والشباب في شتى المجالات.

وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب
وزير الرياضة يناقش مشروع تطوير التفكير العلمي للنشء والشباب

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