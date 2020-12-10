تعرف على حكام مباراة دمنهور وأبو قير في دوري القسم الثاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يستضيف فريق دمنهور، نظيره، أبو قير ، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، بالجولة الثالثة، لمجموعة بحري، من مسابقة دوري القسم الثاني.
ويدير اللقاء الحكم محمد الغازي، يعاونه الثنائي أحمد موسى، منطقة دمياط، وأحمد جمال، المنوفية، وحكم رابع ميلود عطيه حكم رابع منطقة مطروح.
ويملك دمنهور نقطتين من التعادل أمام حرس الحدود ومالية كفر الزيات، بينما يملك أبو قير 4 نقاط، من الفوز على كفر الشيخ بهدفين لهدف والتعادل مع دكرنس بدون أهداف.

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