الأرصاد تحذر: تقلبات جوية بداية من الأسبوع المقبل (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين مدير التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية اليوم وغدا حتى نهاية الأسبوع وذلك على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وسيكون الطقس دافئا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الشبورة المائية الخفيفة غير المؤثرة على الطرق في الصباح الباكر تكون من الظواهر المصاحبة لهذا الاستقرار، حيث تبدأ بعد الساعة السابعة صباحا في التحسن تماما مع زيادة سطوع أشعة الشمس". 

وتابع: "هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية وستكون على فترات متقطعة وخفيفة وغير مؤثرة بالإضافة إلى نشاط رياح على أقصى الغرب بسيوة والسلوم ومطروح وسيكون مثيرًا للأتربة ويقلل الرؤية خلال فترات النهار على الطرق السريعة والصحراوية، أما بقية محافظات الجمهورية فإنها ستشهد رياحا معتدلة وتسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية، كما أن الملاحة البحرية معتدلة أيضًا وأن البحر المتوسط والبحر الأحمر مهيئان للأنشطة البحرية كافة". 

وأوضح، أن حالة من عدم الاستقرار أو تقلبات جوية واردة الأسبوع القادم ما بين ارتفاعات في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة وبخاصة يومي الأحد والإثنين وفرص لسقوط الأمطار اعتبارًا من النصف الثاني للأسبوع.

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