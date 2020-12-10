"الشارابان والقصير".. تعرف على أحدث معروضات متحف المركبات الملكية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements


قال الدكتور أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية إن عربة القصير أحدث العربات انضمامًا لمعروضات المتحف بعد أن تسلمها المجلس الأعلى للآثار بقرار من النيابة العامة.

وأكمل الصباغ أن العربة من نوع الآلاي وترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني وبالتحديد لعام ١٨٩٢م ويبلغ طولها ٣,٥ متر وعرضها ١.٥ متر.

والعربة كانت موجودة في قلعة القصير بالبحر الأحمر كحرز علي ذمة القضية رقم 1949 لسنة 2008 بعد أن تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد من ميناء سافاجا البري.

وأكمل الصباغ أن العربة محمولة على أربع عجلات من الخشب والجلد وتتكون من مقصورة من النحاس الأصفر والخشب مكسوة بالجلد لها بابين جانبيين بداخلها مقعدين متواجهين وتقدم المقصورة مقعد للسائق وخلف المقصورة كرسي للحراس وعلى جوانب المقصورة الاربعة يوجد أربعة فوانيس نحاسية للإضاءة وجرس نحاسي.

وتابع الصباغ إن مرممي المتحف قاموا أيضا بترميم عربة الشارابان الفريدة من نوعها ذات اللون الأسود بمستريك أحمر، ووضعها في العرض المتحفي بقاعة الاحتفالات بالمتحف.

وأكد أن العربة ليس لها شبيه بالعربات المعروضة بالمتحف، فهي عربة مكشوفة ترجع إلى عهد الخديوي اسماعيل حيث كانت تستخدم في الرحلات، وأهم ما يميزها أن لها ثلاثة مقاعد متتالية بعرض العربة.

أخبار تهمك

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعة و 9 دقيقة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 10 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

المواجهات المحتملة لبرشلونة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

المواجهات المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر