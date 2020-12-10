الانتهاء من تصوير فيلم "وقفة رجالة" وطرحه في دور العرض يناير المقبل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد "وقفة رجالة" الذي انطلق أواخر شهر أكتوبر الماضى، ويعمل الجندى على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتجهيزه للعرض في السينمات خلال شهر يناير المقبل حسبما حددت الشركات المنتجة.

فيلم "وقفة رجالة" يشارك فى بطولته ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام وظهور خاص للفنانة أمينة خليل والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقرروا السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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