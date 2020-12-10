أحمد العدوي حكماً لمباراة حرس الحدود والحمام بالقسم الثاني

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يخوض فريق حرس الحدود مواجهة هامة ومرتقبة مع فريق الحمام، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، بملعب المكس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث، لمجموعة بحري، بدوري القسم الثاني.



ويدير المباراة حكم الدرجة الأولى، أحمد العدوي، ويدخل الحرس اللقاء برصيد 4 نقاط، من التعادل مع دمنهور، والفوز على الجزيرة، بينما يملك الحمام نقطة وحيدة من التعادل أمام فاركو، وله لقاء مؤجل مع الجزيرة.



كما تشهد الجولة إقامة 7 مواجهات أخرى في نفس التوقيت منهم دمنهور مع أبو قير، والمنصورة مع الرجاء، والأوليمبي مع بني عبيد.