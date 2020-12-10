استقرار مؤشرات البورصات الأوروبية وسط ترقب قرارات المركزي

لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أن أخفق اجتماع بين زعيمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري في أن يسفر عن تقدم، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة بفعل قرار منتظر من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بينما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة إذ استأنف الجنيه الإسترليني انخفاضه.

ومنح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين نفسيهما مهلة تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاق تجارة جديدة بعدما أخفقا في التغلب على خلافات مستمرة في عشاء يوم الأربعاء.

وثمة تجارة سنوية بتريليون دولار تقريبا، معفاة حاليا من الرسوم الجمركية والحصص، على المحك إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وسيترقب المستثمرون أيضا نتيجة اجتماع مرتقب بشدة للبنك المركزي الأوروبي حين من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل إجراءات تحفيز جديدة وعد بها. ومن المقرر صدور القرار اليوم.