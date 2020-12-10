استقرار مؤشرات البورصات الأوروبية وسط ترقب قرارات المركزي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أن أخفق اجتماع بين زعيمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري في أن يسفر عن تقدم، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة بفعل قرار منتظر من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس.

 

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بينما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة إذ استأنف الجنيه الإسترليني انخفاضه.

 

ومنح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين نفسيهما مهلة تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاق تجارة جديدة بعدما أخفقا في التغلب على خلافات مستمرة في عشاء يوم الأربعاء.

 

وثمة تجارة سنوية بتريليون دولار تقريبا، معفاة حاليا من الرسوم الجمركية والحصص، على المحك إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

 

وسيترقب المستثمرون أيضا نتيجة اجتماع مرتقب بشدة للبنك المركزي الأوروبي حين من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل إجراءات تحفيز جديدة وعد بها. ومن المقرر صدور القرار اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جنيه استرلينى البنك المركزي الاوروبي

أخبار تهمك

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ 40 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ ساعة

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 18 ساعة

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

قطاع السيارات يصعد بأسهم أوروبا لأعلى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق نافتا

بورصة أوروبا تهبط متجهة نحو أسوأ أداء فصلي منذ 2011

إرتفاع بالأسهم الأوروبية للجلسة الثالة علي التوالي .. و"ستوكس "يصعد 0.1%

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تخفيض اسعار الفائدة الأمريكية

تراجع البورصات الأوروبية عن أعلى مستوي في 7 أسابيع

ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم .. وبريطانيا في المقدمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر