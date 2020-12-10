حكام مباراة المنصورة والرجاء بدوري القسم الثاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة المنصورة، والرجاء، بالجولة الثالثة، للمجموعة الثانية، من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.

ويخوض المنصورة المباراة برصيد 4 نقاط، بينما الرجاء يملك نقطة وجيدة من جولتين.

ويدير لقاء اليوم الحكم وليد عبد الرازق، يعاونه عبد العزيز محسن، ووليد قابيل، وحكم رابع محمد حليم .

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