حكام مباراة المنصورة والرجاء بدوري القسم الثاني
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة المنصورة، والرجاء، بالجولة الثالثة، للمجموعة الثانية، من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.
ويخوض المنصورة المباراة برصيد 4 نقاط، بينما الرجاء يملك نقطة وجيدة من جولتين.
ويدير لقاء اليوم الحكم وليد عبد الرازق، يعاونه عبد العزيز محسن، ووليد قابيل، وحكم رابع محمد حليم .
ويخوض المنصورة المباراة برصيد 4 نقاط، بينما الرجاء يملك نقطة وجيدة من جولتين.
ويدير لقاء اليوم الحكم وليد عبد الرازق، يعاونه عبد العزيز محسن، ووليد قابيل، وحكم رابع محمد حليم .