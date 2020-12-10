البيئة: إشادة عالمية بموقع وادى الحيتان والقائمين عليه

افاد تقرير تقييم مواقع الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 باعتبار موقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، حيث أشاد الموقع "يُدار" بحب وكفاءة وحرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" مما جعله يتميز باعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان موقع وادى الحيتان هو موقع التراث العالمى الوحيد عالميا الذى احزر تقدما فى مستوى الأداء بالتقرير لما يلقى من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه بالاضافة الى القيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمي لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات (مثل الزيارة وحركة المرور).





واضافت وزيرة البيئة ان موقع وادي الحيتان يعد أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر الذي يوضح عملية تطورية مميزة في سجل الحياة على الأرض كما يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات ويدار من قبل باحثين اكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمى فى الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم اليها.



