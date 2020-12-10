القوى العاملة: مصري يحصل على  42 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات عامل مصري بالمملكة ، وبلغت مستحقاته المالية المتأخرة 10 آلاف و 325 ريالا سعوديا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد  كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العاملين المذكورين ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أنه بناء علي شكوي  المواطن "محفوظ.ع.م" الذي يلتمس فيه مساعدته في الحصول علي مستحقاته المالية النظامية لدي شركة للمقاولات التي كان يعمل بها  تم مخاطبة الخارجية السعودية  لمساعدة المواطن في الحصول على مستحقاته، وبالفعل تم حل مشكلته واستدعته محكمة التنفيذ بالرياض وسلمته شيك مستحق الدفع بمبلغ 10325 ريال سعودي.

ووجه المواطن الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي جهود  مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تدخله نحو تنفيذ الحكم ومخاطبة الجهات المعنية لمساعدة المواطن في استلام مستحقاته.
 

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