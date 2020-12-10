الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة.. والعظمى 23 (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا وباردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ليلًا، مع تكون شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة. 

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فإن الطقس سيكون دافئًا فيها نهارًا وباردًا ليلًا مع سقوط أمطار الخفيفة على بعض المناطق ورياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، وسيكون الطقس مائلًا للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ودافئًا نهارا وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 23 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14
دمياط العظمى 23 والصغرى 14 
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 14
السويس العظمى 23 والصغرى 14
العريش العظمى 22 والصغرى 13
طابا العظمى 24 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16
الغردقة العظمى 26 والصغرى 15
الفيوم العظمى 24 والصغرى 11
بني سويف العظمى 24 الصغرى 10
المنيا العظمى 25 والصغرى 10 
أسيوط العظمى 25 والصغرى 10

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