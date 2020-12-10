روسيا تسجل 562 وفاة و27927 إصابة بفيروس كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، 562 وفاة و27927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وتماثل 25877 شخصا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و33669 شخصا، وفقًا للمركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء.

 

وبحسب روسيا اليوم، حصد فيروس كورونا في روسيا حياة 45280 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد الإصابات مليونين و569126 إصابة.

 

وكانت الإصابات الجديدة، تتوزع على 85 إقليما، على رأسها العاصمة موسكو (6730) ومدينة بطرسبورغ (3774).

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها أجرت أكثر من 81 مليون اختبار حتى الآن للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 10 ساعات

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 18 ساعة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ 40 دقيقة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ أقل من ساعتين

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا

روسيا تسجل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 6615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة

روسيا تسجل 4829 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا

روسيا تسجل 71 وفاة و6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر