روسيا تسجل 562 وفاة و27927 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، 562 وفاة و27927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتماثل 25877 شخصا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و33669 شخصا، وفقًا للمركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء.

وبحسب روسيا اليوم، حصد فيروس كورونا في روسيا حياة 45280 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد الإصابات مليونين و569126 إصابة.

وكانت الإصابات الجديدة، تتوزع على 85 إقليما، على رأسها العاصمة موسكو (6730) ومدينة بطرسبورغ (3774).

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها أجرت أكثر من 81 مليون اختبار حتى الآن للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.