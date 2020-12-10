حقيقة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزارء اليوم الخميس حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%، تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة، حيث سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة عبور نحو 1614 سفينة خلال نوفمبر 2020بزيادة بلغت 1.2% مقارنة بـ 1594 سفينة خلال نوفمبر 2019،كما حققت إيرادات القناة نحو 488.1 مليون دولار خلال نوفمبر 2020، مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
حقيقة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%
حقيقة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%
حقيقة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%
حقيقة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%

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