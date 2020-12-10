هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

حرص المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك المجمد، التعليق لأول مرة على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الأبيض وتحويله للتحقيق.





وقال "زادة" في تصريحات صحفية، أنه يثق في العودة لمنصبه مجدداً هو وباقي المجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه يحترم قرار وزير الشباب والرياضة.





وأضاف : أنا أول من تحركت وقمت بالطعن علي صحة قرار وزير الشباب والرياضة واسعي أن يأخذ الحكم جلسة مبكرة للنظر في حل المجلس وتضامن معي المستشار مرتضي منصور.





وواصل : أطالب الدكتور أشرف صبحي بالتعامل مع باقي الأندية كما يتعامل مع الزمالك ، وان هناك أندية مخالفة كثيرة ومع ذلك لم يتم حتى توجيه اللوم أو حل المجلس.





وأتم : واثق في موقف مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في القضية المقرر لها يوم الأحد المقبل ، وأن مخالفة الاحتفاظ بأموال داخل خزينة في النادي، جاء لأسباب يعلمه الجميع وليس شئ مجهول، والسبب حجز ممدوح عباس علي أموال النادي بالبنوك.



