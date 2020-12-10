نسرين طافش عن لقاح فايزر: أصبحا فئران تجارب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
أماني سلام
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أكدت الفنانة نسرين طافش، رفضها لقاح فايزر الجديد لفيروس كورونا، المنتشر في العالم مشيراً أنه لا يوجد دليل للتأكيد من شفاء المرضى.



وكتبت تغريدة عبر حسابها "‏وفاة ستة أشخاص تم تطعيمهم بلقاح الكورونا.. وللتعتيم على الموضوع قال أربعة منهم أخذوا لقاح وهمي، مزح، هل أصبحنا فئران تجارب”.



وأضافت “: “‏أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن.. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل.. إن لم نقل الرفض التام، أنا مش كمالة عدد ولا فأر تجارب”.

وتابعت : “‏بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا والمسوقين له والمتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح ويشرحولنا بالأدلة والبراهين العلمية.. لأنو الموضوع بات مشبوه جدا وعليه ألف علامة استفهام.. أما لو بقى الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس إلى أخدوا اللقاح”.



‏واشارت في حديثها قائلة”:”ناقشت مؤخرا أطباء متأكدين من أمان تطعيم كورونا ومتعصبين له والدليل تبعهون (قالولو) حتى هم ما شافوا الأبحاث أو أشرفوا على هذه الأبحاث ليكونوا متأكدين تماما (البحث ليس مقال أو تصريح).. ناقشت أطباء غير متأكدين من أمان التطعيم لأنهم لا يؤمنون بال (قالولو)، الدليل قالولو”.

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