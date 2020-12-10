العشري: أشعر بالفخر لتأثيري في كرة القدم واتعجب من استبعادي لتدريب المنتخب

كشف طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه عمل في مجال الصحافة بعد اعتزال كرة القدم مباشرة.

وأكد العشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه معلق رياضي معتمد، وعمل في هذا المجال لفترة قبل التفرغ للتدريب.

وتابع، "نجحنا في بناء جيل قوي وعملاق في نادي حرس الحدود، لدرجة أن كل الفرق التي تأتي للعب أمامه في استاد الماكس، كانت تهزم نفسيا قبل المباراة".

وتابع، "تمكنا من تصدر جدول ترتيب الدوري العام، بفارق 8 نقاط عن الأهلي في موسم 2012 قبل كارثة بورسعيد".

وأشار إلى أنه فخور بكونه صاحب تأثير في كرة القدم المصرية، أكثر من تحقيق الألقاب، مبديا اندهاشه من استبعاده الدائم في قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أن الكل يعلم كيف تدار هذه الأمور.