شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

حرص الإعلامي أحمد شوبير، التعليق على آخر تطورات الأحداث داخل نادي الزمالك، في الأيام الأخيرة، وذلك قبل لقاء الأبيض مع المقاولون الغعرب المقرر له بعد غداً السبت 12 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري.

وأكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي : الأجواء داخل الزمالك حالياً أصبحت هادئة، وطالما في مسؤوليات، أكيد يبقى في نجاح”.

وأضاف : الزمالك يمتلك مسئولين ذو كفاءة، ويعجبني أن كل واحد عرف مسئولياته، وأكيد النتيجة هتكون نجاح والعبور إلى بر الأمان.

وواصل : المعروف أن كلما قل العدد كلما زاد الإنجاز والنجاح، الأهم حاليا الفترة المقبلة لنادي الزمالك هو إقامة انتخابات لاختيار مجلس منتخب، وليس معين لفترة مؤقتة.

وأتم شوبير حديثه : الانتخابات هذه المرة ستكون حقيقة.. وعلى مستوى كرة القدم باتشيكو المدير الفني يدرس مشاركة حميد أحداد أمام المقاولون، كما أن لجنة الكرة تناقش تعديل عقد أحمد أبو الفتوح”.