محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.

رافق المحافظ، سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ، أعمال وضع طبقة الأساس بالقطاع 2، والذي يبدأ من الجمعية الشرعية حتى كوبري الشركات بطول 2 كيلو، وذلك تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتسليم المشروع في الموعد المحدد.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف طريق نوى (قليوب - شبين القناطر)، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو، حيث تفقد أعمال الرصف موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر ومئات القرى المجاورة.
محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات
محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات
محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات
محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات
محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات
محافظ القليوبية يتابع مستجدات أعمال تطوير طريق الشركات

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