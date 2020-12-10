بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تواصل مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر عقد  ندوات التوعية ضد فيروس كورونا لطلاب المدارس بالمحافظة.


حيث عقد  مدير عام الطب البيطري بالبحر الاحمر د.فتحي سلمي وقسم الإرشاد بالمديريه د.مروة حسين  ندوة ارشاديه بمدرسة حامد جوهر التجريبيه لغات عن  اهم الأمراض المشتركه وفيروس  كورونا وطرق الوقايه من المرض باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه.


ويأتى هذا فى إطار دور المديرية التوعوى للوقاية من فيروس كورونا وتعقد الندوات تحت رعاية  اللواء   عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتعليمات من  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وا د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه  
بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 
بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 
بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 
بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 
بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 
بيطرى البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد الكورونا بمدارس المحافظة 

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