أبطال "حد الطار" يتحدثون ل"الفجر الفني" عن مشاركتهم فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

Advertisements

استطاع فيلم "حد الطار"، أن ينل إعجاب الكثير من الجمهور والنقاد، فور عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، سواء من قبل أداء الممثلين أو الإخراج أو التصوير.



وتدور أحداثه حول "ابن السياف" الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، في نهاية التسعينيات، وفي مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، لمعرفة منهم تفاصيل العمل، بجانب الحديث عن الانفتاح الذي دخل في الفترة الأخيرة على المملكة.









حاور "الفجر الفني" صناع فيلم "حد الطار":







_ آضوة فهد:





قالت بطلة فيلم "حد الطار" الفنانة السعودية آضوة فهد، والتي تلعب دور ابنة مغنية أفراح شعبية تقع في حب "سياف"، إن المهرجان بالنسبة لها ليس أهم مهرجان عربي فقط بل وعالمي أيضًا، معبرة عن ذلك قائلة: "أنا لا يهمني أن أصل إلى مهرجان كان.. فأنا أشعر بأنني وصلت إلى أفضل مكان بالعالم.. فمهرجان القاهرة بالنسبة لي هو كان العرب، وفخورة بسبب وصول أول فيلم طويل لي إلى المهرجان.. وبالنسبة لي آرى أنني قطعت نصف مشواري في تحقيق حلمي".



وعن تفاصيل الفيلم ومناقشته للعادات والتقاليد الصعبة التي كانت تسيطر على المجتمع السعودي، أوضحت آضوى إلى أن السعودية يوجد بعض عوائل متشددة جدًا بعاداتها وتقاليدها القديمة، ولكن حاليًا الأمر أخف بسبب الإنفتاح المتواجد في البلد.



وأشارت أن الفيلم يتحدث عن فترة كانت منذ 20 سنة تقريبًا، وفي هذا التوقيت كنت إذا طلبت من أهلي أن أدخل مجال التمثيل كانوا سيحرموني من الخروج من المنزل نهائيًا، وهذا يعني أننا الأن غير هذه الفترة.





وأضافت آضوة فهد أن والدها كان يرفض دخولها مجال التمثيل، ولكنها استطاعت أن تقنعه بحبها بالفن، وأنهت حديثها قائلة: "نفسي أمثل في مصر مع فنانين كثر من بينهم: خالد سليم، وهاني عادل، ومنى زكي، ويسرا، وسوسن بدر، وغادة عادل، وغادة عبد الرازق".





فيصل الدوخي



أعرب الفنان فيصل الدوخي بطل فيلم "حد الطار" عن سعادته بمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قال" مشاركتي في المهرجان فخر وشرف كبير".





وباختيار فيلمه للعرض بحفل افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية، أوضح أنه في البداية كان خائفًا كثيرًا، ولكن بعد أن شاهد ردود الأفعال الإيجابية ارتاح كثيرًا وتلقى عدد من المعلومات التي تفيده بعد ذلك.



وعن اختيارهم لاسم "حد الطار" والملابسات التي أتت بسبب تشابه كلمة "الطار" مع "الثأر" أوضح أن هذه الكلمة في السعودية تعني "الدف" وكلمة "حد" تشير إلى حد السيف.







عبد العزيز الشلاحي:





فيما قال مخرج فيلم "حد الطار" العزيز الشلاحي: "مشاركة فيلم حد الطار في المهرجان أعتبره بمثابة تكريم لصناع الفيلم كله خاصًة في هذه الدورة الإستثنائية، والتي وجدنا بها عدد الأفلام محدود مقارنة بالدورات السابقة، وسعدنا عندما سمعنا باختيار الفيلم للمشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية، وكانت الفرحة أكبر عندما علمنا بأنه سيفتتح المسابقة".







وتابع: "نتمنى أن يحصل الفيلم على جائزة من خلال المسابقة لأن الجائزة مهمة جدًا وتعني كثير للمسيرة الفنية، ولكن على المستوى الشخصي، مشاركة الفيلم بالمسابقة ويفتتح المسابقة يعتبر إنجاز وتكريم ويعتبر تقديم أيضًا من إدارة المهرجان والمسابقة".



وأنهى مخرج "حد الطار" حديثه قائلا"كنا نصور في شهر يوليو أي بالصيف وهذا أكثر ما أرهقني في العمل وذلك لأننا معنا ممثلين كثيرين وتوجد الكثير من المشاهد الخارجية وعددها كبير ومشاهد بها مجاميع وكومبارس والفيلم به زواجات والعمل كان إنتاجه ضخم، واختياره بهذه الفترة وتصويره في الصيف بمثابة تحدي لكن فريق العمل رائع واستطاع أن يتكيف على هذا الأمر".