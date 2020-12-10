خالد عكاشة: مراسم استقبال السيسي في فرنسا أثلجت صدور المصريين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا كانت زيارة هامة جدا، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحظى بمكانة دولية مختلفة.

وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مراسم استقبال الرئيس السيسي في فرنسا أثلجت صدور المصريين، لافتا إلى أن هناك ملفات ذات اهتمام مشترك بين مصر وفرنسا، منوها بأن الجانب الفرنسي تابع تجربة مصر في مواجهة الإرهاب عن كثب.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا على درجة كبيرة من الصدق والإتزان، وهو ما جعله يحظى بثقة دول العالم. 

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قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن اللقاح جاء من دولة غربية، وليس من بلاد المسلمين، متسائلًا "هل وقفنا مع العالم لنصرة الإنسانية، أم كنا متابعين وننتظر اللقاح من الغرب فقط، فمن وجدوا اللقاحات من كل الأديان، فهل نحن قادرين على إنقاذ العالم، أم الغرب، وهل كان العالم ينتظر مصر أو الجزائر أو تركيا أو تونس يكتشفون اللقاح، أم ركز العالم على الغرب والهند والصين وروسيا الذي سينتج اللقاح".

وتابع عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أن كل ذلك يستدعى التساؤل، أين نحن من الإنسانية والحضارة، فإلى متى نستهلك مشاعرنا فى كراهية الغرب، والتآمر وفكرة العداء، وفى نفس الوقت ننتظر منهم اللقاح، ونتعاقد معهم لوجود خطوط إنتاج للقاحهم، وموعد استلام هذا اللقاح".

وأردف، "انقاذ العالم فى التعاون والتحالف، وخلال الأيام الماضية، استقبلت فرنسا الرئيس السيسى، وهذا مشهد مهم، لأنه جعل كارهى مصر يستنفرون، ولكن الزيارة نفسها أن كاشفة أن الأهم هو التعاون، فماكرون دعا مصر للانفتاح الديموقراطى، واستقبال ماكرون للسيسى كان عاطفيا وبه احتفال اللافت للانتباه، فمواقف مصر مع فرنسا فى كثير من الملفات، مثل التنقيب فى شرق البحر المتوسط، وأيضا الموقف فى ليبيا، لأنها عمق استراتيجي بالنسبة لمصر، فماكرون تحدث بشكل جيد عن الإسلام، وتحول هذا الخطاب، إلى خطاب كراهية للإسلام، لأن ماكرون اتهم الاخوان ودول داعمة أنها وراء التطرف الاسلامى، ولكن ملايين المواطنين شاركت الإخوان توجهاتهم".

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