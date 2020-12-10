مصدر: استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، على أهمية تجاوز كل "المنغصات" والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.

 

وأشاد هادي، خلال اجتماع عقده، مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وعلى مختلف المستويات.

 

وكانت السعودية قدمت آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه في شهر يونيو المنصرم.

 

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوم.

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