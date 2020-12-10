محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التموين في مكتبه قبل بدء جولته (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، منذ قليل، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقته المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وذلك لتفقد العديد من الأنشطة التموينية بالمحافظة.





ومن المقرر أن تتضمن الزيارة افتتاح أنشطة تموينية جديدة بالمحافظة، وتبدأ الجولة بتفقد مخازن الجملة بداخل شركة النشا والخميرة بمحور المحمودية.



