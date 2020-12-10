نهال عنبر تحتفل بعيد ميلاد حفيدها على طريقتها الخاصة

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حرصت الفنانة نهال عنبر، على الأحتفال بعيد ميلاد حفيدها الكبير، معبره عن مدي حبها له.





ونشرت نهال عنبر، صورة حفيدها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة" كل سنة وأنت طيب يا روح قلبى وحياتى وعمرى وأول فرحة لحسام ونانسي وليه ربنا يخليك ويحميك ويجعلك حياه سعيده قلبي انت يا ياسين".





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة نهال عنبر، مسلسل "إلا أنا" حكاية ضي القمر بطولة الفنانة شيري عادل.