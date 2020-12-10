كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عقب مواجهة برشلونة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


واستطاع السيدة العجوز تحقيق انتصار كبير في ملعب الكامب نو، بثلاثية نظيفة سجل منها رونالدو ثنائية من ركلتي جزاء، ليعتلي الفريق الإيطالي قمة الترتيب في المجموعة بأحقية المواجهات المباشرة.


وصرح رونالدو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: نحن سعداء جدًا بهذا الفوز، كنا نعلم أنها كانت مهمة شبه مستحيلة، فالقدوم إلى الكامب نو وإحراز ثلاثة أهداف أمر صعب للغاية، لكننا لعبنا جيدًا، وكان مفتاح المباراة هو البداية الجيدة.


وأشار: في أول نصف ساعة تقدمنا بهدفين، وبعدها كان لدينا إيمان بأن ذلك يمكن أن يحدث وقد حدث، هذا الفوز سيعزز من ثقتنا، كنا بحاجة لفوز مثل هذا ضد فريق كبير مثل برشلونة.


وبخصوص ركلة الجزاء الأولي التي تحصل عليها فريقه، أكد: لا أعرف ما إذا كانت ركلة جزاء أم لا، لم أشاهدها على شاشة التليفزيون، لكن هذه هي قرارات كرة القدم.


وأضاف: في بعض الأحيان لا توجد ضربات جزاء، وأحيانًا العكس، وطالما أن الحكم احتسبها فيبدو الأمر أنها ركلة جزاء.


وأردف: لكنني لا أريد الحديث عن ذلك، لأن مهمة الحكم معقدة للغاية، وعندما تسجل ثلاثة أهداف في ملعب الكامب نو، إذًا انت تستحق التأهل كمتصدر عن المجموعة.


وعن علاقته بنجم برشلونة ليونيل ميسي، كشف صاروخ ماديرا: دائمًا ما كانت ودية للغاية، لقد تواجدنا معًا في احتفالات توزيع الجوائز على مدار 12 إلي 14 عامًا، لم أره أبدًا كمنافس، إنه يحاول تقديم الأفضل لفريقه ولمنتخب بلاده مثلي.


وفي الإطار ذاته قال: كرة القدم صنعت التنافس بيننا، لكننا نتعامل بشكل جيد جدًا، وإذا سألت ميسي فسيخبرك بنفس الشيء.


وبخصوص أزمة برشلونة التي يمر بها في الوقت الراهن، صرح: يمر بوقت سيئ، ولكن جميع الفرق تمر بفترات سيئة، وأنا متأكد من أنهم سيجتازون هذه الفترة السيئة، فهم لا يزالون برشلونة، الفريق الكبير.


وأختتم: أنا سعيد بالتأهل كمتصدر للمجموعة، وأريد مواصلة الموسم الجيد الذي أقوم به، لأن هذا العام سيكون صعبًا وأريد أن أستعد للمباريات الكبرى.

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