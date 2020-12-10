البورصة تفتتح تعاملاتها على تراجعات رغم تصريحات حكومية إيجابية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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اافتتحت البورصة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس على تراجعا لمؤشراتها الرئيسية، رغم التصريحات الحكومية الايجابية نحو البورصة بإبداء استعدادها لطرح شركات تتبع جهاز الخدمة الوطنية بالبورصة المصرية لاتاحة مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الشركات الحكومية.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي" EGX30" بعد مرور نحو ساعة على بدء التداولات بنسبة 0.14% مقلصا بعض من خسائره التى حققها عند الافتتاح مباشرة ليصل إلى مستويات 11002.56 نقطة، وتكبد المؤشر "EGX70 " متساوي الأوزان خسائر قوية بلغت نسبتها 0.89% ليصل إلى مستويات 2101.64 نقطة، كما طالت  الانخفاضات "  EGX100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستويات 3052 نقطة.

 

انتظار قيد شركات جديدة:

ولم تشهد البورصة هذا العام سوي قيد شركة جديد ي اميرالد للاستثمار العقاري، وسط تأجيل عدد كبير من الشركات خطط طرحهم بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على أسواق المال في كافة أنحاء العالم، واتجاه عدد من الشركات لشطب اسهمها نهائيا من جداول القيد، ما دفع لانخفاض احجام التداولات والمستثمرون الناشطون.

 


شركات جهاز الخدمة الوطنية في البورصة:

وأعلنت وزارة التخطيط في اجتماع لها مع كبار الكتاب الصحفيين، أنها اتفقت مع جهاز الخدمة الوطنية على طرح اثنين من شركاته بالبورصة المصرية، هما صافي التى تعمل في إنتاج المياه المعدنية وزيت الزيتون والملح،  وشركة الوطنية للبترول.

 


وكانت الحكومة المصرية أعلنت  أوخر 2017  عن برنامجها لطرح  23 شركة من شركاتها بالبورصة المصرية من ضمنهم بنك القاهرة  وعدد من الشركات الأخري، بهدف زيادة حصيلة إيرادات الدولة، ورفع معدلات السيولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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