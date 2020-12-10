ستاد السويس يقترب من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري

اقترب ستاد السويس الجديد من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها بعد غد السبت 12 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

ويعلن اتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق، اليوم الخميس، الملعب الذي سيستضيف المباراة بشكل رسمي، ليستعد الفريقان للسفر.

ورفضت الجهات الأمنية خوض المباراة على ستاد الدفاع الجوي أو ستاد الجيش بمدينة السلام، ليتجه الأمر أن يكون اللقاء خارج القاهرة، والأقرب هو ستاد السويس الجديد.

ويستعد الفريقان للقاء المنتظر في أولى جولات بطولة الدوري المصري، وينطلق اللقاء يوم السبت المقبل الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة.