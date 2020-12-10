قرار عاجل من السيسي بشأن بعض القضاة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا يحمل رقم 670 لسنة 2020، بتعيين القاضي محمد فاروق السيد جاد الله، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية بدوره العادي، علي أن يكون تاليًا للقاضي سهيل سليمان أحمد محمد، وسابقًا علي القاضي محمد كمال عبد العظيم مندور "نائبي الرئيس بمحاكم الاستئناف" اعتبارًا من 892020.

ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة، يعين القاضي هيثم عبد المنعم سليمان نافع، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف المنصورة بدوره العادي، علي أن يكون تاليًا للقاضي ناجح عبد الحميد مرسي وسابقًا علي القاضي عبد الفتاح محمد شبانه عبد الفتاح راغب نائبي الرئيس بحاكم الاستئناف اعتبارًا من 892020.
 
وجاءت في المادة الثالثة من القرار، يعين أحمد محمد فريد عبد الحفيظ، الرئيس من الفئة "أ"، بنيابة جنوب المنيا الكلية، قاضيًا بمحكمة استئناف قنا بدوره العادي، علي أن يكون تاليًا للسيد رامز منير روفائيل سليمان، وسابقًا علي أحمد محمد أبو سمرة نجيب اعتبارًا من 192020.
 
وفي المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.

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