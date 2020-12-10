مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أجرى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

وأكد مدير الإدارة خلال جولته على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد على القوات على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، فضلا عن حظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق من 12 بعد منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي فيروس الكورونا "كوفيد 19".

ونبه على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ أقل من ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 17 ساعة

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 14 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعة و 24 دقيقة

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر