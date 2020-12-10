أستاذ صحة عامة: "الشارع المصري فاكر كورونا ماتت"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرشحة للزيادة، خاصة إذا استمر تهاون المواطنين بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الشارع المصري فاكر أن كورونا ماتت أو سافرت خارج البلد".

وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أننا في بداية فصل الشتاء وفيه تزيد فرص الإصابة بالأمراض التنفسية، منوها بأن لقاح كورونا لن يتوفر قبل 6 أشهر، ومن ثم ليس أمامنا إلا الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 161 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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