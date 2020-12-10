ريهام عبد الغفور : لن أخضع لعمليات تجميل وأحب تجاعيدي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عَن عدم خضوعها لعملية تجميل، موضحاً بأنها لا تنزعج بسبب ظهور تجاعيد في وجهها، مؤكدة بأنها تفضل شكل وجهها وهذا الموضوع لا يتسبب في عقده لديها.



وقالت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”، أثناء أنها ليست تستخدم برامج الفوتوشوب والمكياج بشكل ملفت، مشيرة إلى أنها تحب أن تكون على طبيعتها مطالبا الجمهور يحبها لشخصيتها وليس لشكلها فقط.

وأشارت ريهام "أنها لا تحب أن تخضع لعمليات تجميل كي تظهر بإطلالة شبابية، معلقًا: ” فخورة بتجاعيدي وكل وقت ولي سن، وأنا مقتنعة بكده ومش حابه أعمل عمليات تجميل وراضية عن نفسي.


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، مسلسل" إلا أنا " حكاية ربع قيراط والتي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.

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