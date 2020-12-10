التعليمية تعقد مؤتمرها الثاني عشر للمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنه والكبد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور باسم السيد عيسى مدير عام المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد ورئيس المؤتمر أنه لظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة تقرر انعقاد المؤتمر السنوى الثانى عشر للمعهد هذا العام عن طريق المنصات الإلكترونية يومي الخميس 10 ديسمبر والجمعة 11 ديسمبر 2020 ونتشرف بانعقاد المؤتمر تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتوره هالة زايد والدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان (كوفيد-19) التحديات والتأثيرات، ويناقش الجديد فى طرق الوقاية والعلاج والتشخيص لجائحة كورونا كوفيد 19كما يستعرض المؤتمر أحدث بروتوكولات علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأورام وزراعة الكبد.

وأضاف الدكتور باسم أن هذا الحدث العلمى الضخم سيقام عن طريق المنصة الإلكترونية حيث يتم نقل ورش عمل مناظير الجهاز الهضمى والأشعة التداخلية عن طريق أجيال من شباب الأطباء إيمانًا بدور المعهد فى التدريب والتعليم الطبى المستمر.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن الدور الرائد للهيئة ووحداتها أكاديميا لم يتأثر بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا واستمرت الفاعليات التدريبية عن طريق والمنصات الالكترونية ووسائل التعليم والتدريب عن بعد حتى نضمن كفاءة وجاهزية الأطقم الطبية العاملة بالهيئة ونقل الخبرات من كوادر الهيئة المتميزين إلى صغار الأطباء للحفاظ على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة، لهذا قررنا أن يستضيف المؤتمر كوكبة من الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية والأجنية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفيات الجيش والشرطة والمعاهد البحثية بالإشتراك مع الجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة فى هذا المجال وذلك لتبادل الخبرات وإكتساب مهارات طبية لشباب الأطباء حرصا على صحة أهلنا من المرضى.

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