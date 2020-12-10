مرض مجهول يتفشى في مدينة إلورو الهندية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
مرض غامض
مرض غامض
وكالات
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أفادت قناة "تايمز ناو"، اليوم الخميس، بوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة إلورو الهندية لمعاينة حالات مرضية غريبة، حيث عانى 593 شخصا من مرض مجهول تفشى في المدينة، وفقا.

 

ويذكر أن مرض غير معروف، تفشى في مدينة إلورو ومحيطها يوم الأحد الماضي، وشملت الأعراض المرضية، نوبات صرع في غضون ثلاث إلى خمس دقائق، وفقدان الذاكرة في غضون دقائق، ونوبات إغماء مفاجئة، وصداع، وآلام في الظهر.

 

وقد أرسل المعهد الوطني للتغذية ومعهد التكنولوجيا الكيميائية ومعهد الهند للعلوم الطبية، فرق من الأطباء، إلى المدينة لتحديد سبب المرض.

 

وقام المختصون باختبار عينات دم وبول المرضى، وكذلك دراسة عينات من الطعام والماء، للوقوف على المرض الغريب.

 

وكان مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، قالإن سبب المرض الغامض يمكن أن يكون التسمم بالرصاص والنيكل، الذي تم العثور على آثار له في الماء والحليب. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أن هذه بيانات أولية ومن الضروري انتظار نتائج الدراسات الإضافية.

 

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن منطقة غرب جودافاري، وعاصمتها إيلورو، تعاني من مشاكل مياه الشرب.

 

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مرض مجهول مدينة هندية الهند الصحة العالمية

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