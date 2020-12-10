"يوم ولادتك كان أسعد يوم في حياتي".. بهذه الكلمات ساندي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة ساندي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها الصغرى "ران"، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ساندي، صورة جمعتها بابنتها
، وعلقت عليها قائلة :"أتمنى لك السعادة والفرح يا ريان اليوم الذي ولدت فيه كان أسعد يوم في حياتي، أحبك".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ساندي الغنائية هو ألبوم "اتنين في واحدة"، واحتوى الألبوم على ثماني أغنيات، وهو من إنتاج شركة "Pause Production"المملوكة للمنتج ميدو منيب، بينما تتولى شركة "Arpu plus" تسويق الألبوم إلكترونيًا.

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