اسعار الدولار اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
الدولار اليوم
الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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 استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري على استقرار، بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد خلال نوفمبر الماضية ليصل إلى مستويات 39.222 مليار دولار هو ما يكفي واردات البلاد لمدة 7.3 شهر.

 

 

 

 

أسعار الدولار اليوم الخميس12-10-2020:

 

 

 

سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.

 

وسجل في كل من مصر إيران للتنمية، و أبو ظبي الإسلامي، و15.62جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.

 

 

 

بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري :

 

15.60 جم للبيع

 

15.73 جم للشراء .

 

سعر الدولار في افريقي الدولي

 

١٥٫٦٥ جم للبيع

 

١٥٫٧٥ جم للشراء

 

سعر الدولار في بنك عودة

 

١٥٫٦٢ جم للبيع

 

١٥٫٧٢ جم للشراء

 

البنك المصري الخليجي

 

١٥٫٦٢ جم

 

١٥٫٧٢ جم

 

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

 

١٥٫٦٢ جم للبيع .

 

١٥٫٧٢ جم للشراء .

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 

١٥٫٦٢ جم للبيع .

 

١٥٫٧٢ جم للشراء.

 

 

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

 

١٥٫٦٢ جم للبيع

 

١٥٫٧٢ جم للشراء

 

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

 

١٥٫٦٢ جم للبيع

 

١٥٫٧٢ جم للشراء

 

سعر الدولار في بتك كريدي أجريكول

 

١٥٫٦٢ جم للبيع .

 

١٥٫٧٢ جم للشراء .

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