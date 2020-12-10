"للتعريف بمقتنياته".. متحف الفن الإسلامي يصدر سلسلة فيديوهات بعنوان حدوتة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن المتحف بصدد إطلاق سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات اثرية تحت عنوان "حدوته"

ويأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة ونشر الوعي الاثري بين فئات الجمهور وتعريفهم بالمتاحف الآثرية المصرية ومقتنياتها. 

وتابع عثمان أن البرنامج عبارة عن سلسة من الفديوهات تُعرض كل شهر، تروي لنا تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكي تصل لكافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية.

وأضاف أن أولى هذه الحلقات ستكون عن قصة باب السيدة زينب الذى يزين القاعة الرئيسية بالمتحف، وهو من أكبر الأبواب المصفحة بالفضة في العالم، ونُقل إلى متحف الفن الإسلامي من المشهد الزينبي، وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني في تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي، حيث أن صانعه هو "يهوده أصلان" يهودي الديانة.

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