"للتعريف بمقتنياته".. متحف الفن الإسلامي يصدر سلسلة فيديوهات بعنوان حدوتة

قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن المتحف بصدد إطلاق سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات اثرية تحت عنوان "حدوته"





ويأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة ونشر الوعي الاثري بين فئات الجمهور وتعريفهم بالمتاحف الآثرية المصرية ومقتنياتها.





وتابع عثمان أن البرنامج عبارة عن سلسة من الفديوهات تُعرض كل شهر، تروي لنا تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكي تصل لكافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية.



