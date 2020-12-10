كندة علوش تكشف عن شروطها للدخول في عمل فني يجمعها بزوجها عمرو يوسف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعلنت الفنانة كندة علوش، عن المتطلبات التي تجعلها تقبل مشاركة زوجها الفنان عمرو يوسف في عمل فني، وذلك بعدما وجهت إحدى متابعيها سؤالاً لها، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكانت المتابعة قد كتبت لها:"سؤال للقمر بتاعنا ليه مفيش عمل مع الجميل عمرو يوسف، يعني قبل الزواج آه وبعد الزواج والخلفة لا؟"، فردت عليها كندة علوش، قائلة:"إن شاء الله لما يبقى في سيناريو ومشروع مناسب هنعمل كده أكيد".


ولم تجتمع كندة علوش بزوجها عمرو يوسف منذ تسعة أعوام، وذلك بعد تقديمهم فيلم" برتيتا"، الذي قام ببطولته دينا فؤاد، أحمد صلاح السعدني، أحمد صفوت، أحمد زاهر، مادلين طبر، والفيلم من تأليف وائل عبد الله، وإخراج شريف مندور.

أخبار تهمك

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ ساعة الا ربع

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر